Депутаты предлагают выдавать подарочные наборы для новорожденных по всей России

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой распространить практику выдачи подарочных комплектов для младенцев на всю страну. Соответствующий законопроект предложено внести в федеральное законодательство, пишет «Парламентская газета».

С 2024 года в Петербурге при рождении ребенка семьям предоставляется набор полезных вещей, в который входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, игрушки и другие предметы. Подобные комплекты с 2018 года получают молодые родители в Москве и Подмосковье.

Авторы инициативы считают, что выдача таких наборов поддержит семьи и будет способствовать повышению рождаемости. Председатель Заксобрания Александр Бельский отметил, что петербургский комплект был разработан с учетом мнения врачей и родителей и может стать моделью для других регионов.

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В Госдуме инициативу поддерживают. Глава Комитета по защите семьи Нина Останина подчеркнула, что подобная мера необходима во всех субъектах России, особенно в условиях снижения рождаемости. Однако, по ее словам, Правительство и Минфин могут воспротивиться, ссылаясь на различия в бюджетных возможностях регионов.

Если законопроект поступит в Госдуму, профильный комитет обещает продвигать его на федеральном уровне.