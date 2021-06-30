Депутаты поддержали законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса

На заседании Рязанской областной Думы, прошедшем 30 июня, депутаты в 1-ом чтении проголосовали за законопроект, который предусматривает снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Законопроект был внесен губернатором Рязанской области.
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов прокомментировал принятие данного законопроекта:
Закон будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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