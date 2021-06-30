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Среда, 30 июня, 2021
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Депутаты поддержали законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса

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Депутаты поддержали законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса
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На заседании Рязанской областной Думы, прошедшем 30 июня, депутаты в 1-ом чтении проголосовали за законопроект, который предусматривает  снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Законопроект  был внесен губернатором Рязанской области.

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов прокомментировал принятие данного законопроекта:

Фракция «Единая Россия» обратилась к губернатору с предложением поддержать малый и средний бизнес, тех,  кто пострадал из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.  Губернатор оперативно отреагировал, и был разработан  законопроект, который предусматривает меры поддержки. В два раза снижены налоговые ставки для  представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах, где до сих пор действуют ограничения. Это, прежде всего, сфера туризма, общественного питания, спорта,  творчества, санаторно-курортных организаций, музеев, кинотеатров и ряда других отраслей. Это те организации,   которые были вынуждены закрыться на какое-то время, либо ограничить  количество посетителей, соответственно, и прибыль. Эта мера поддержка распространяется  и на  пострадавшие из-за пандемии социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, в 3 раза снижается ставка налога для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения  в связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход. Это затронет около 8 тысяч субъектов  малого и среднего бизнеса.    Это будет существенной мерой поддержки в условиях пандемии, – рассказал журналистам  Дмитрий Хубезов.

Закон будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие  с 1 января 2021 года.

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