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Среда, 26 мая, 2021
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Депутаты обсудили потребности Рязани в новой технике

7info
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В среду, 26 мая, на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы депутаты обсудили потребность города в технике для содержания территорий. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

На встрече присутствовал начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак, и.о. начальника финансово-казначейского управления Андрей Решоткин, представители Дирекции благоустройства города. 

По просьбе депутатов им представили список необходимой техники для уборки города, ремонта дорог. Фурфурак рассказал о некоторых позициях из списка. В частности, о покупке автоматической станции для приготовления водно-солевых растворов хлористого натрия. Она позволит использовать для обработки дорог зимой жидкие реагенты. 

Для увеличения объёмов ямочного ремонта Рязани необходимо закупить самоходную фрезу на гусеничном ходу. 

Депутаты подтвердили важность скорейшей закупки новой техники. Вопрос финансирования проработают совместно с мэрией Рязани.

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