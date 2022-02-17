Депутаты Костромы потребовали запретить любое упоминание ЛГБТ в массмедиа

Костромские депутаты облдумы направили письмо председателю Госдумы Володину и главе Совета Федерации Матвиенко письмо с требованием запретить в России любые упоминания ЛГБТ в СМИ, кино, сериалах, интернете, сообщает портал Кostroma.today.

Народные избранники предлагают запретить как распространение такой информации, так и демонстрацию отношений гомосексуалистов. Компании, которые озвучивают подобный контент, хотят штрафовать.

Особые претензии у депутатов к стриминговому сайту Netflix. По их мнению, информация, транслируемая сервисом, «способна сформировать толерантное отношение к безнравственным моделям поведения у несовершеннолетних и оказать деструктивное влияние на российские традиционные ценности».

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Кроме того, депутаты настаивают на ограничении ЛГБТ-пропаганды среди людей всех возрастов. Сейчас оно действуют только на несовершеннолетних.