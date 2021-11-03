4.5 C
Рязань
Среда, 3 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Депутаты комитета Рязанской облдумы рекомендовали принять проект бюджета

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Депутаты комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы рекомендовали председателю регионального парламента Аркадию Фомину принять законопроект «Об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов». Такое решение они приняли после обсуждения, прошедшего 3 ноября в режиме видеоконференцсвязи.

Правительство Рязанской области внесло проект бюджета в электронной форме в отведённые законом сроки. 18 ноября должны будут провести публичные слушания по этому вопросу.

В ходе заседания комитета депутаты также проверили на соответствие требованиям закона проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Документы рассмотрят позднее на профильных комитетах.

  • Депутаты комитета Рязанской облдумы рекомендовали принять проект бюджета
  • Депутаты комитета Рязанской облдумы рекомендовали принять проект бюджета
  • Депутаты комитета Рязанской облдумы рекомендовали принять проект бюджета

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,796ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать