Депутаты комитета Рязанской облдумы рекомендовали принять проект бюджета

Депутаты комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы рекомендовали председателю регионального парламента Аркадию Фомину принять законопроект «Об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов». Такое решение они приняли после обсуждения, прошедшего 3 ноября в режиме видеоконференцсвязи.

Правительство Рязанской области внесло проект бюджета в электронной форме в отведённые законом сроки. 18 ноября должны будут провести публичные слушания по этому вопросу.

В ходе заседания комитета депутаты также проверили на соответствие требованиям закона проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Документы рассмотрят позднее на профильных комитетах.