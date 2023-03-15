Депутаты и сенаторы подготовят доклад по биолабораториям к 23 марта

Парламентская комиссия по расследованию биологических лабораторий США на территории Украины подготовит итоговый доклад к 23 марта, причем перед ним политики дважды соберутся на заседания, сообщил «Известиям» ее сопредседатель, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Так, парламентарии передадут доклад к 23-му марта, уточнил Константин Косачев. Как сказала вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая, на ближайшем заседании депутаты и сенаторы обсудят закон от 2020 года «О биологической безопасности в РФ».
На встрече 17 марта также ожидаются представители Минздрава РФ. Сам доклад будет иметь отчасти закрытый характер и не превысит 90 страниц.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Биобезобразие: отчет о лабораториях на Украине представят к 23 марта
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