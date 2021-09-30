Депутаты гордумы внесли изменения в Устав Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования — городской округ город Рязань. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Корректировки были подготовлены с целью приведения текста Устава в соответствие с изменениями действующего федерального законодательства.

В частности, к вопросам местного значения отнесено принятие решений и проведение на территории города мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях в Единый государственный реестр недвижимости. Изменения также уточняют полномочия администрации. Например, предполагается размещение на официальном сайте администрации города информации о состоянии окружающей среды.

В целях решения вопросов развития физкультуры и спорта к полномочиям администрации относятся: принятие и реализация муниципальных программ развития физкультуры и спорта; развитие массового, детско-юношеского и школьного спорта; популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также изменения в Устав касаются порядка опубликования муниципальных правовых актов. Для официального опубликования документов, объемных графических и табличных приложений планируется использовать не только периодические печатные издания, но и сетевое издание «Рязанские ведомости».