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Суббота, 2 апреля, 2022

Депутата райсовета Красноярского края подозревают в убийстве жены, чей труп нашли на свалке

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Депутата райсовета Красноярского края подозревают в убийстве жены, чей труп нашли на свалке

Александр Ильин
Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Депутата Тасеевского районного совета Красноярского края Александра Хаконова подозревают в убийстве 35-летней супруги, тело которой обнаружили в лесном массиве рядом со свалкой бытовых отходов, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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По версии СК, вечером 28 марта 2022 года между семейной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора в их доме, расположенном по улице Сурикова села Тасеево.

51-летний депутат ударил женщину рукой, затем два раза ударил ножом в область передней поверхности грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Пытаясь скрыть тело, мужчина погрузил его в свой автомобиль и вывез на участок леса возле свалки, присыпав снегом и ветками. 

После в этот же день подозреваемый обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Однако следователи обнаружили улики, указывающие на криминальный характер пропажи женщины. После предъявления улик мужчина сознался в преступлении. 

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Сегодня судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

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