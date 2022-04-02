Депутата райсовета Красноярского края подозревают в убийстве жены, чей труп нашли на свалке

Депутата Тасеевского районного совета Красноярского края Александра Хаконова подозревают в убийстве 35-летней супруги, тело которой обнаружили в лесном массиве рядом со свалкой бытовых отходов, сообщает пресс-служба регионального следкома.

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По версии СК, вечером 28 марта 2022 года между семейной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора в их доме, расположенном по улице Сурикова села Тасеево.

51-летний депутат ударил женщину рукой, затем два раза ударил ножом в область передней поверхности грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Пытаясь скрыть тело, мужчина погрузил его в свой автомобиль и вывез на участок леса возле свалки, присыпав снегом и ветками.

После в этот же день подозреваемый обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Однако следователи обнаружили улики, указывающие на криминальный характер пропажи женщины. После предъявления улик мужчина сознался в преступлении.