Депутат-волонтёр из Рязани рассказала о работе в больнице Мариуполя

Депутат Рязанской городской Думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике РГД Елена Волкова сейчас находится в Мариуполе. Она помогает медперсоналу Мариупольской больницы интенсивного лечения, сообщает пресс-служба РГД.
В функционал входят перенос и сопровождение больных, организация питания, кормление и уход за лежачими больными отделения неврологии, помощь в оформлении документации в офтальмологическом отделении.
Вторая группа рязанских волонтеров отправилась на Донбасс 2 февраля. Участники миссии отвезли в Мариуполь гуманитарный груз, который собрали неравнодушные рязанцы − средства реабилитации, предметы первой необходимости, продукты питания.
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