Депутат-волонтёр из Рязани рассказала о работе в больнице Мариуполя

Депутат Рязанской городской Думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике РГД Елена Волкова сейчас находится в Мариуполе. Она помогает медперсоналу Мариупольской больницы интенсивного лечения, сообщает пресс-служба РГД.

В функционал входят перенос и сопровождение больных, организация питания, кормление и уход за лежачими больными отделения неврологии, помощь в оформлении документации в офтальмологическом отделении.

— Многим пациентам нужна помощь. Больница стала дня них домом и местом спасения во время боевых действий. Много разрушений, но вместе с тем жизнь кипит, города восстанавливаются, — рассказала Волкова.

Вторая группа рязанских волонтеров отправилась на Донбасс 2 февраля. Участники миссии отвезли в Мариуполь гуманитарный груз, который собрали неравнодушные рязанцы − средства реабилитации, предметы первой необходимости, продукты питания.