Депутат Тедеев пожаловался на отсутствие айфонов в Ярославле

Депутат Ярославской областной Думы Илья Тедеев рассказал, что не смог найти в региональном центре айфонов последней модели, пишут Ярновости.

Парламентарий удивился дефициту смартфона в самой дорогой комплектации.

«13 Mini и просто 13 еще где-то есть, а вот 13 Pro и 13 Pro Max нет нигде, только у непонятных перекупов», — возмутился Тедеев.

Он задался вопросом, почему при падении доходов восьмой год подряд и эконмических трудностях все премиальные айфоны раскупили.

Депутат с сожалением признался, что ему, вероятно, придется покупать телефон марки Samsung.