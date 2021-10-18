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Понедельник, 18 октября, 2021
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Депутат Тедеев пожаловался на отсутствие айфонов в Ярославле

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Депутат Ярославской областной Думы Илья Тедеев рассказал, что не смог найти в региональном центре айфонов последней модели, пишут Ярновости.

Парламентарий удивился дефициту смартфона в самой дорогой комплектации.

«13 Mini и просто 13 еще где-то есть, а вот 13 Pro и 13 Pro Max нет нигде, только у непонятных перекупов», — возмутился Тедеев.

Он задался вопросом, почему при падении доходов восьмой год подряд и эконмических трудностях все премиальные айфоны раскупили.

Депутат с сожалением признался, что ему, вероятно, придется покупать телефон марки Samsung.

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