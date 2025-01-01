Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что горячая фаза специальной военной операции (СВО) может завершиться к маю 2025 года. Однако для этого, по его словам, необходимо выполнение двух ключевых условий.

«Сегодня существуют все предпосылки для завершения горячей фазы конфликта к маю текущего года. Но это возможно только при соблюдении двух условий: во-первых, если президент Украины Владимир Зеленский обретет легитимность, чтобы выступать от имени украинского народа, и, во-вторых, при полном прекращении поддержки Киева со стороны Запада», — подчеркнул Шеремет.

Депутат также отметил, что в противном случае украинское руководство продолжит мобилизацию населения, что, по его словам, может привести к катастрофическим последствиям.

«Если Запад не прекратит поддержку, Зеленский с помощью ярко выраженной нацистской пропаганды будет и дальше отправлять на фронт украинцев, снижая призывной возраст. Такая политика угрожает полным истреблением нации», — добавил парламентарий.

Шеремет уверен, что прекращение западного финансирования и обретение Зеленским легитимности — это ключевые факторы, способные ускорить завершение конфликта и предотвратить дальнейшую эскалацию.