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Вторник, 8 июня, 2021
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Депутат Рязанской облдумы наградил социальных работников

Елена Лобанова
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Во вторник, 8 июня, депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков наградил социальных работников в честь профессионального праздника. Торжественная церемония прошла в музыкальном театре.

Председатель комитета Облдумы по социальным вопросам поздравил собравшихся от имени всех депутатов.

— Наша социальная служба находится в числе лидеров по внедрению новых форм. Всегда приятно, когда ко мне обращаются из других регионов с просьбой рассказать, как определенные проекты реализуются в нашем регионе. В Рязани социальная служба развита намного лучше, чем в других субъектах РФ, — подчеркнул Сергей Пупков.

Депутат Облдумы поблагодарил присутствующих за хорошую работу.Он подчеркнул невосполнимый вклад социальных работников в борьбу с пандемией.

— Вы сделали очень многое для жителей, особенно для тех, кто не мог выходить из дома. Низкий поклон и огромная благодарность за ваш бесценный труд, — заключил Пупков.

Парламентарий также наградил отличившихся сотрудников социальной сферы региона наградами Рязанской областной думы.

Гостей также поздравили зампредседателя правительства Роман Петряев, член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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