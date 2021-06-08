Депутат Рязанской облдумы наградил социальных работников

Во вторник, 8 июня, депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков наградил социальных работников в честь профессионального праздника. Торжественная церемония прошла в музыкальном театре.
Председатель комитета Облдумы по социальным вопросам поздравил собравшихся от имени всех депутатов.
Депутат Облдумы поблагодарил присутствующих за хорошую работу.Он подчеркнул невосполнимый вклад социальных работников в борьбу с пандемией.
Парламентарий также наградил отличившихся сотрудников социальной сферы региона наградами Рязанской областной думы.
Гостей также поздравили зампредседателя правительства Роман Петряев, член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина и зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.