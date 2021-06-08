Депутат Рязанской облдумы наградил социальных работников

— Наша социальная служба находится в числе лидеров по внедрению новых форм. Всегда приятно, когда ко мне обращаются из других регионов с просьбой рассказать, как определенные проекты реализуются в нашем регионе. В Рязани социальная служба развита намного лучше, чем в других субъектах РФ, — подчеркнул Сергей Пупков.