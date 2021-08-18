27.5 C
Рязань
Среда, 18 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

Депутат областной Думы проверил ход строительства пристройки к детскому саду

Елена Лобанова
Депутат областной Думы проверил ход строительства пристройки к детскому саду
Фото пресс-службы Рязанской областной думы
- Advertisement -

Председатель комитета областной Думы по бюджету и налогам Михаил Агапкин, возглавляющий рабочую группу по контролю за строительством и ремонтом социальных объектов, в среду, 18 августа, проконтролировал ход работ в детском саду № 147. Работы в данном дошкольном учреждении ведутся в двух направлениях: возводится пристройка для трех ясельных групп и завершается капитальный ремонт.

На момент депутатского контроля полностью завершена реконструкция пищеблока, прачечной, в помещениях уже установлено новое оборудование. Также проведен косметический ремонт первого этажа. Как ожидается, детсад будет полностью готов к приему детей 1 сентября.

Пристройку для трех ясельных групп по графику должны завершить к 25 ноября. Сейчас на объекте ведутся монтажные работы. Кроме того, подрядчик обязан благоустроить территорию ДОУ, установить веранды для прогулок. Как отметил Михаил Агапкин, на сегодняшний день работы идут по графику, отставания нет. Однако данный объект остается на депутатском контроле.

– До 1 октября мы еще раз в рамках многоуровневого депутатского контроля выедем в детский сад № 147 с целью контроля соблюдения сроков и объемов выполненных работ, – подчеркнул парламентарий.

  • Депутат областной Думы проверил ход строительства пристройки к детскому саду
  • Депутат областной Думы проверил ход строительства пристройки к детскому саду

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]