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Вторник, 7 сентября, 2021
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Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера

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Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера

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Председатель комитета областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова и заместитель председателя комитета Рязанской городской Думы по социальным вопросам Светлана Ворнакова в рамках многоуровневого депутатского контроля проконтролировали  ход строительства главного корпуса Областного клинического онкологического диспансера. В мероприятии приняли участие представители региональных министерств здравоохранения и строительного комплекса, ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» и подрядной организации.

Строительство нового медицинского объекта «Главный лечебный корпус ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер в Рязани»  осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость онкодиспансера – более 5,7 миллиардов рублей. Больше половины средств  федерального  и областного бюджета предназначено на покупку медицинского оборудования и мебели, в том числе медицинской.

Новый корпус рассчитан на 250 коек. В учреждении оборудуют 10 операционных, отделение противоопухолевой лекарственной терапии и дневной стационар, анестезиолого-реанимационное отделение, онкохирургические отделения, патоморфологическую, цитологическую и клинико-диагностическую лаборатории, рентген и УЗИ отделения, эндоскопическую службу, кабинет психолога. Здесь же будет находиться областная поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену.

  • Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера
  • Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера
  • Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера
  • Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера
  • Депутат областной Думы проконтролировала ход строительства главного корпуса областного онкологического диспансера

В настоящее время на объекте завершаются общестроительные работы. В главном корпусе закончен монтаж внутренних инженерных сетей электро- и  водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Ведутся отделочные работы в палатах, помещениях поликлиники и операционных блоках.

Как отметила Татьяна Панфилова, все работы выполняются в хорошем темпе, в соответствии с утвержденным графиком.

На данном этапе на первое место выходит контроль качества отделочных работ. Необходимо внимательно отнестись к выбору цветовой гаммы стен в палатах и коридорах, качеству покрытия для пола, – сказала парламентарий. – Также очень важно уже сейчас сделать все для обеспечения надежной работы лифтов.

Также депутат акцентировала внимание на том, что стоит продумать возможность соединения главного корпуса диспансера с отдельно стоящим зданием пищеблока.  
Новый корпус планируют сдать в эксплуатацию в конце 2022 года.

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