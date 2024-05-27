Россияне в праве вернуть часть средств, потраченных на лекарства. Сделать это можно, используя механизм налогового вычета. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал «Парламентской газете», кто может претендовать на вычет и как его оформить.

Вернуть часть денег за лекарства может каждый налогоплательщик, который покупает лекарства себе, супругу/супруге, детям в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они учатся очно, несовершеннолетним подопечным и бывшим подопечным до 24 лет, которые также проходят очное обучение.

Чтобы оформить вычет, нужен рецепт врача и чек из аптеки. Подгрузить документы нужно соответствующий раздел личного кабинета на сайте налоговой службы.