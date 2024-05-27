Понедельник, 27 мая, 2024

Депутат объяснил, как получить налоговый вычет за лекарства

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Россияне в праве вернуть часть средств, потраченных на лекарства. Сделать это можно, используя механизм налогового вычета. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал «Парламентской газете», кто может претендовать на вычет и как его оформить.

Вернуть часть денег за лекарства может каждый налогоплательщик, который покупает лекарства себе, супругу/супруге, детям в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они учатся очно, несовершеннолетним подопечным и бывшим подопечным до 24 лет, которые также проходят очное обучение.

Чтобы оформить вычет, нужен рецепт врача и чек из аптеки. Подгрузить документы нужно соответствующий раздел личного кабинета на сайте налоговой службы.

— Получение вычета можно упростить с помощью федерального регистра медицинских назначений», — сказал парламентарий. В России выписано уже около миллиарда электронных рецептов. Если рецепт выписан и использован в аптеке, он будет включен в регистр, налоговая система его увидит и автоматически предоставит вычет налогоплательщику, — добавил Бадма Башанкаев.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцы сообщили о разрушении памятника Советско-Польскому братству по оружию

4-летний ребёнок погиб при кормлении гусей под Петербургом

И. о. главврача Рязанского госпиталя для ветеранов стала Наталия Перегудова

Российские войска проводят мощную артподготовку в приграничье Сумской области

Перечислены травмы мотоциклиста, попавшего в ДТП на улице Весенней

С 1 июня пенсионерам дадут новую льготу и надбавку к пенсии

Как оплатить детский сад средствами материнского капитала?

Сараевец Руслан Малышев погиб на СВО

Приметы на начало лета: почему 1 июня нельзя давать в долг и рвать растения

Медиум заявила, что Зеленский задумывается о суициде

Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности Ольги Бузовой

Минобороны России готово помочь Армении в ликвидации последствий наводнений

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанцы сообщили о разрушении памятника Советско-Польскому братству по оружию

Новости Рязани
У памятника отвалились плиты по краям.

4-летний ребёнок погиб при кормлении гусей под Петербургом

Новости мира
ЧП случилось в СНТ «Озёрное» в посёлке Лебяжье в районе 6 часов вечера 26 мая.

И. о. главврача Рязанского госпиталя для ветеранов стала Наталия Перегудова

Медицина
Прежний руководитель госпиталя Наталья Осычная работала на этом посту с 2007 года.

Российские войска проводят мощную артподготовку в приграничье Сумской области

Новости мира
Украинцы ожидают наступление российских штурмовых групп в районе Великой Писаревки.

Перечислены травмы мотоциклиста, попавшего в ДТП на улице Весенней

Новости Рязани
Мужчину госпитализировали в Рязанскую БСМП.