Среда, 29 января, 2025
3.9 C
Рязань
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Общество

Депутат Колесник: Угрозы Зеленского могут привести к третьей мировой войне

Алексей Самохин

Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами рискует спровоцировать третью мировую войну. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, встреча российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа неизбежна, и присутствие представителей Украины не повлияет на исход переговоров.

«Как бы они ни старались, встреча нашего президента с американским лидером все равно состоится. Будет там Украина или нет — это вопрос восьмой, и сами американцы это понимают. Но Зеленский пытается привлечь внимание: „Я тоже здесь, заметьте меня“. Более того, в его словах, возможно, скрыта угроза: „Если будете выяснять, куда ушли деньги, мы вас втянем в конфликт“. В таком случае ситуация в Европе и Америке может легко перерасти в третью мировую войну», — отметил Колесник.

Реклама

Депутат считает, что Зеленский усиливает границы с Белоруссией, опасаясь итогов переговоров, и пытается оказывать давление. Главный его страх, по мнению Колесника, заключается в том, что Вашингтон начнет проверку расходования средств, выделенных на нужды ВСУ.

«Во-первых, он пытается доказать свою значимость. А во-вторых, думаю, здесь есть скрытый смысл — запугивание: „Если будете проверять деньги, я устрою в Европе такой пожар, что вам мало не покажется“. Это уже не дипломатия», — подчеркнул парламентарий.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.