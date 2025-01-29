Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами рискует спровоцировать третью мировую войну. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, встреча российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа неизбежна, и присутствие представителей Украины не повлияет на исход переговоров.

«Как бы они ни старались, встреча нашего президента с американским лидером все равно состоится. Будет там Украина или нет — это вопрос восьмой, и сами американцы это понимают. Но Зеленский пытается привлечь внимание: „Я тоже здесь, заметьте меня“. Более того, в его словах, возможно, скрыта угроза: „Если будете выяснять, куда ушли деньги, мы вас втянем в конфликт“. В таком случае ситуация в Европе и Америке может легко перерасти в третью мировую войну», — отметил Колесник.

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Депутат считает, что Зеленский усиливает границы с Белоруссией, опасаясь итогов переговоров, и пытается оказывать давление. Главный его страх, по мнению Колесника, заключается в том, что Вашингтон начнет проверку расходования средств, выделенных на нужды ВСУ.

«Во-первых, он пытается доказать свою значимость. А во-вторых, думаю, здесь есть скрытый смысл — запугивание: „Если будете проверять деньги, я устрою в Европе такой пожар, что вам мало не покажется“. Это уже не дипломатия», — подчеркнул парламентарий.