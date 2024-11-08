Депутат Госдумы предложил ввести краеведение в школах России с первого класса

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил внедрить краеведение в школах по всей России, начиная с первого класса, пишет URA.RU.

Предложение сделано по результатам акции «Большой Этнографический диктант», которая прошла с 1 по 8 ноября и показала высокий интерес россиян к культуре народов страны.

Хамзаев подчеркнул, что учащиеся в Дагестане уже знакомятся с краеведением с раннего возраста, предмет помогает привить детям любовь к родному краю и разнообразным культурам России. Он также предложил создать энциклопедию народов и культур страны, чтобы школьники могли изучать особенности всех национальностей и регионов по единой программе.

Оксана Ибрагимова из Миннац Республики Дагестан подтвердила рост интереса к этнодиктанту, отметив, что в этом году к акции присоединились не только жители региона, но и иностранные студенты, обучающиеся в республике.

Первый «Этнографический диктант» прошел в 2016 году и собрал более 90 тысяч участников по всей России. В 2023 году их число увеличилось до 3,4 млн человек, что свидетельствует о возросшем интересе к теме.