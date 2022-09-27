Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Депутат Госдумы попросила дать отсрочку педагогам начальной и средней школы

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Первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова попросила министра обороны Сергея Шойгу включить в список работников, не подпадающих под частичную мобилизацию, учителей начальной и средней школы. Об этом сообщает РИА Новости.

Яна Лантратова: «Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования»

Депутат указывает, что педагоги-мужчины, служившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу.

По словам Яны Лантратовой, педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах. Она просит министра обороны поручить проработку вопроса профильным министерствам и ведомствам.

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