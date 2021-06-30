Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина отчиталась об итогах работы за пять лет

В рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила город Рыбное и город Новомичуринск, где встретилась с представителями всех районов, входящих в избирательный округ № 157.
Во время общения Елена Митина рассказала собравшимся о своём участии в разработке социально значимых законопроектов, а также о своей работе на территории Рязанской области.
В своём выступлении депутат обратила внимание участников встречи на несколько блоков: конституционный, трудовые отношения, защита семьи, материнства и детства, образование, здравоохранение, жилье и городская среда.
Елена Митина является соавтором и автором 110 законопроектов. 87 из них приняты Законодательным Собранием, подписаны Президентом РФ и опубликованы.
Также среди принятых законодательных инициатив:
— новые пособия для беременных и семей с детьми;
— субсидирование ипотеки;
— реализация программы «Земский учитель»;
— доплата за классное руководство;
— закон о бесплатном горячем питании для учащихся начальной школы;
— бессрочное право на льготное поступление в вузы для детей-сирот;
— закреплено право людей на помощь в случае неизлечимого заболевания;
— расширен перечень жизненно необходимых лекарств;
— упрощён ввоз незарегистрированных зарубежных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей;
— единовременные выплаты врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность, в рамках программы «Земский доктор»;
— закреплена бессрочная приватизация жилья;
— увеличен срок «дачной амнистии»;
— принят закон о «земельно-гаражной амнистии»;
— реализация программы переселения граждан из аварийного жилья;
— предоставление льготной сельской ипотеки;
— формирование комфортной городской среды и многое другое.
Что касается работы непосредственно в Рязанской области, Елена Митина провела 101 личный приём, приняла 657 заявителей. Было получено 534 письменных обращения и 379 обращений через личные аккаунты в социальных сетях. Даны разъяснения 371 заявителю, направлено 593 депутатских запроса. Была оказана материальная и благотворительная помощь 606 гражданам и организациям.
В рамках парламентского контроля осуществлялся контроль за строительством и капремонтом в населённых пунктах, входящих в избирательный округ: школ, домов культуры, ФАПов, ФОКов, детских садов и пристроек к детским садам, школ искусств, спортивных залов в сельских школах, за ремонтом дорог. При открытии большинства из этих объектов были вручены ценные подарки (оргтехника, комплекты книг, спортинвентарь, сертификаты на приобретение мебели, костюмов и др.)
Кроме этого, Елена Митина приняла участие в 192 мероприятиях, проводимых региональным отделением партии «Единая Россия», в 301 социально значимом мероприятии, в ежегодных акциях «Собери ребёнка в школу», «Подари детям праздник», «Новогодний подарок», «Поздравь ветерана» и др.
Елена Митина организовала и провела пять акций «Благотворительная весна» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных и многодетных семей. В мероприятиях приняли участие 2300 детей из всех районов, входящих в избирательный округ. Для ребят были проведены интерактивные игры и мастер-классы, показаны спектакли, каждый ребёнок получил подарок.
Также было организовано бесплатное посещение детьми из малообеспеченных семей (967 человек) представлений и спектаклей в Кремлёвском дворце, Храме Христа Спасителя, в театре им. Натальи Сац, МДМ и др. 296 детей побывали на экскурсии в Государственной Думе.
Благодарственными письмами комитета Государственной Думы по образованию и науке, благодарственными письмами депутата и ценными подарками было награждено 4365 человек и 22 организации.