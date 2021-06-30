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Среда, 30 июня, 2021
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Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина отчиталась об итогах работы за пять лет

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Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина отчиталась об итогах работы за пять лет
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В рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила город Рыбное и город Новомичуринск, где встретилась с представителями всех районов, входящих в избирательный округ № 157.

Во время общения Елена Митина рассказала собравшимся о своём участии в разработке социально значимых законопроектов, а также о своей работе на территории Рязанской области.

— В этом году заканчиваются полномочия депутатов Госдумы VII созыва. Пять лет назад партия «Единая Россия» шла на выборы с программой, которая получила широкое общественное обсуждение, в том числе на отраслевых формах, в которых принимали участие тысячи специалистов и экспертов по всей стране. Я регулярно отчитывалась перед избирателями, но считаю, что было бы неправильно не подвести итоги за пять лет и не отчитаться о проделанной работе перед теми, кто оказал мне доверие, — отметила парламентарий. — Сегодня я расскажу вам о моей работе и работе моих коллег-депутатов фракции «Единая Россия».

В своём выступлении депутат обратила внимание участников встречи на несколько блоков: конституционный, трудовые отношения, защита семьи, материнства и детства, образование, здравоохранение, жилье и городская среда.

Елена Митина является соавтором и автором 110 законопроектов. 87 из них приняты Законодательным Собранием, подписаны Президентом РФ и опубликованы.

— Мы приняли ряд законов, которые способствуют обеспечению безопасности и качества детского отдыха, установили дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, расширили круг лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потели кормильца, запретили высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд, — рассказала Елена Митина.

Также среди принятых законодательных инициатив:

— новые пособия для беременных и семей с детьми;

— субсидирование ипотеки;

— реализация программы «Земский учитель»;

— доплата за классное руководство;

— закон о бесплатном горячем питании для учащихся начальной школы;

— бессрочное право на льготное поступление в вузы для детей-сирот;

— закреплено право людей на помощь в случае неизлечимого заболевания;

— расширен перечень жизненно необходимых лекарств;

— упрощён ввоз незарегистрированных зарубежных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей;

— единовременные выплаты врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую местность, в рамках программы «Земский доктор»;

— закреплена бессрочная приватизация жилья;

— увеличен срок «дачной амнистии»;

— принят закон о «земельно-гаражной амнистии»;

— реализация программы переселения граждан из аварийного жилья;

— предоставление льготной сельской ипотеки;

— формирование комфортной городской среды и многое другое.

Что касается работы непосредственно в Рязанской области, Елена Митина провела 101 личный приём, приняла 657 заявителей. Было получено 534 письменных обращения и 379 обращений через личные аккаунты в социальных сетях. Даны разъяснения 371 заявителю, направлено 593 депутатских запроса. Была оказана материальная и благотворительная помощь 606 гражданам и организациям.

— Регулярно проводились встречи с избирателями. Всего их состоялось 266, в них приняли участие почти 19000 человек. Состоялись 82 встречи с руководителями органов власти региона, муниципальных образований, — рассказала Елена Митина.

В рамках парламентского контроля осуществлялся контроль за строительством и капремонтом в населённых пунктах, входящих в избирательный округ: школ, домов культуры, ФАПов, ФОКов, детских садов и пристроек к детским садам, школ искусств, спортивных залов в сельских школах, за ремонтом дорог. При открытии большинства из этих объектов были вручены ценные подарки (оргтехника, комплекты книг, спортинвентарь, сертификаты на приобретение мебели, костюмов и др.)

Кроме этого, Елена Митина приняла участие в 192 мероприятиях, проводимых региональным отделением партии «Единая Россия», в 301 социально значимом мероприятии, в ежегодных акциях «Собери ребёнка в школу», «Подари детям праздник», «Новогодний подарок», «Поздравь ветерана» и др.

Елена Митина организовала и провела пять акций «Благотворительная весна» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных и многодетных семей. В мероприятиях приняли участие 2300 детей из всех районов, входящих в избирательный округ. Для ребят были проведены интерактивные игры и мастер-классы, показаны спектакли, каждый ребёнок получил подарок.

Также было организовано бесплатное посещение детьми из малообеспеченных семей (967 человек) представлений и спектаклей в Кремлёвском дворце, Храме Христа Спасителя, в театре им. Натальи Сац, МДМ и др. 296 детей побывали на экскурсии в Государственной Думе.

Благодарственными письмами комитета Государственной Думы по образованию и науке, благодарственными письмами депутата и ценными подарками было награждено 4365 человек и 22 организации.

— Только совместная работа может дать хороший результат. Я благодарна всем, кто помогал мне в депутатской работе, — подчеркнула парламентарий.

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