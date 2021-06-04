Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров провёл дискуссию «Развитие регионов: экономика возможностей»

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4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2021 Председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров выступил модератором дискуссии «Развитие регионов: экономика возможностей».

В мероприятии приняли участие Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Губернатор Рязанской области Николай Любимов, участники ПМЭФ-2021.

Обсуждались вопросы обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости региональных и муниципальных финансов с учетом задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному собранию, предоставления дополнительных финансовых средств и возможностей субъектам РФ для достижения национальных целей развития страны. Речь также шла о механизмах межбюджетной политики, мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, новых инструментах поддержки инвестиционного развития регионов, стимулировании деловой активности.

В ходе дискуссии было отмечено, что для решения поставленных задач регионы должны иметь достаточные возможности и поддержку, которой они сегодня научились грамотно распоряжаться. Необходимо донастраивать налоговую систему, добиваться эффективности работы тех инструментов, которые в настоящее время созданы и помогают субъектам реализовывать важные социальные проекты, повышать качество управления.

Депутат Госдумы РФ Андрей Макаров отметил, что состояние субъектов РФ сейчас абсолютно разное, они по-разному выходят из пандемии.

Вопросы межбюджетных отношений являются важными, от этого зависит качество жизни людей в регионах. Президент РФ в своем послании сказал о том, что страна развивается тогда, когда развиваются регионы, и поддерживать будем те из них, которые берут на себя ответственность. Но это не значит, что за результаты этой работы отвечают только регионы, за это отвечают все министерства и ведомства, Госдума, Совет Федерации».

Андрей Макаров подчеркнул, что ориентиром сегодня выступают поправки Конституции России, которые подняли социальные гарантии граждан на конституционный уровень.

У нас две цели сейчас – качество жизни людей и конкурентоспособность страны, – сказал депутат Госдумы РФ. Важная задача – повышение эффективности работы всех уровней власти, которая должна быть направлена на решение конкретных проблем людей.

Губернатор Николай Любимов в ходе дискуссии предложил проработать и решить на федеральном уровне несколько значимых вопросов, касающихся полномочий, закрепленных за регионами и не наполненных необходимым финансированием, что отвлекает средства регионов, которые могут быть направлены на развитие. Кроме того, при реализации национальных проектов должны быть определены четкие объемы софинансирования. Николай Любимов привел пример: по нацпроекту «Культура» при запланированном софиансировании для региона в 3% по факту получается, что доля региона составляет 32%.