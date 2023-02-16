Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов награждён Орденом Мужества за участие в СВО

Глава комитета нижней палаты российского парламента по охране здоровья Дмитрий Хубезов награждён Орденом Мужества. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Андрей Турчак: «Мой товарищ, врач с «золотыми руками» Дмитрий Хубезов награждён Орденом Мужества. Дима — человек очень скромный. И в Донбасс поехал не за орденами и медалями, а потому что не мог поступить иначе. А вслед за ним в зону СВО поехали его супруга и сын»

Дмитрий Хубезов первые 8 месяцев в зоне СВО координировал работу врачей-волонтёров в составе гуманитарной миссии в народных республиках.

Как рассказал Андрей Турчак, Дмитрий и сам работал медикам, помогал коллегам. А когда объявили частичную мобилизацию, одним из первых записался добровольцем на фронт. Хубезов служил в госпитале в Луганской народной республике, на передовой, и спас немало жизней, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Дмитрий Хубезов — первый депутат Государственной Думы, добровольцем отправившийся в зону спецоперации. Вернулся он оттуда в январе. Его супруга-медик сейчас работает в Северодонецке сейчас, а сын — в госпитале в Лисичанске.

Вместе с военными медиками Дмитрий Хубезов сейчас разрабатывает интерактивное пособие по военно-полевой хирургии.