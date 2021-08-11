Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова подала в суд на Жириновского из-за его слов

Во вторник, 10 августа, депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова подала в суд на Жириновского. Дело будет рассматривать Никулинский суд Москвы. Об этом Чиркова сообщила в ВК.
По словам депутата, конкретным поводом для иска стало недавнее выступление Жириновского на «Эхо Москвы». Там он назвал Чиркову воровкой. Женщина же в ответ решила подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Депутат Госдумы требует от Жириновского и «Эха Москвы» опровержения. Радиостанция уже согласилась предоставить эфирное время для высказывания.
Напомним, ранее политик назвал Ирину Чиркову воровкой, а Сергея Миронова человеком, подбирающим по стране мусор.