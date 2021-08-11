22.8 C
Рязань
Среда, 11 августа, 2021
На главнуюНовости мираВласть
Новости мираВласть

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова подала в суд на Жириновского из-за его слов

Елена Лобанова
Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова подала в суд на Жириновского из-за его слов
Фото с сайта ЛДПР
- Advertisement -

Во вторник, 10 августа, депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова подала в суд на Жириновского. Дело будет рассматривать Никулинский суд Москвы. Об этом Чиркова сообщила в ВК. 

По словам депутата, конкретным поводом для иска стало недавнее выступление Жириновского на «Эхо Москвы». Там он назвал Чиркову воровкой. Женщина же в ответ решила подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

— Эта информация не соответствует действительности и носит явно порочащий характер. Жириновский и раньше позволял себе подобные высказывания в мой адрес. Нелестные слова я слышала с 2016 года, однако никогда не было времени с этим разобраться. Теперь же чаша терпения переполнилась, — написала Чиркова. 

Депутат Госдумы требует от Жириновского и «Эха Москвы» опровержения. Радиостанция уже согласилась предоставить эфирное время для высказывания. 

— Вслед за этим иском последует дело о клевете. Хотя вы еще можете успеть просто публично извиниться, — обратилась Ирина Чиркова к Жириновскому.

Напомним, ранее политик назвал Ирину Чиркову воровкой, а Сергея Миронова человеком, подбирающим по стране мусор.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]