Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть страны НАТО в полномасштабный военный конфликт с Россией, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru. По его мнению, украинский лидер не имеет серьезных договоренностей с Западом, но продолжает манипулировать ситуацией, чтобы сохранить власть.

— На Украине нет серьезных договоренностей, нет четких намерений. Зеленский обманывает американцев, пытается договориться с ЕС. Он стремится втянуть НАТО, включая США, в полноценную войну, но безуспешно — все хотят прекращения боевых действий. Он спасает свою шкуру, а нормальный президент спасал бы страну. Однако надежда юношей питает: в него верит Урсула фон дер Ляйен, снабжая оружием, — пояснил Колесник.

Депутат также отметил, что, несмотря на поддержку Киева, Запад не готов к прямому участию в конфликте. По его словам, США и страны ЕС используют Украину как инструмент для достижения собственных целей, стремясь минимизировать потери.

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— Запад сам не хочет воевать. Пока с Украины есть что взять, боевые действия будут продолжаться. ЕС и США постараются компенсировать свои убытки. В Америке есть и ястребы, и противники войны, но наблюдаются положительные тенденции. К тому же Дональд Трамп — бизнесмен, а значит, все хотят свои потери покрыть, — подытожил Колесник.