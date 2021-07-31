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Суббота, 31 июля, 2021
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Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал храм в Курганской области сараем

Елена Лобанова
Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал храм в Курганской области сараем
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Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с жителям Курганской области назвал местный храм сараем. Соответствующее видео появилось в telegram-канале URA.RU. 

По информации издания, Ильтяков пришел на встречу с жителями одного из районов. Там он попытался убедить их подписать соглашение о долголетии.

Как сообщает Znak, Ильтяков ездит по районам и подписывает такие документы. В соглашении значится, что местные жители не должны ругаться матом, употреблять вредные привычки. При этом им нужно чаще улыбаться, делать зарядки и вести здоровый образ жизни на протяжении 80 лет. Депутат же в свою очередь обязуется и дальше «принимать законы для блага российского народа». 

Однако в ответ на агитацию вышел священнослужитель. Мужчина отметил, что это не так важно. Сейчас, по его словам, нужнее достроить храм, чтобы люди ходили туда и молились. 

— А для кого строить ваш сарай, скажите, мне, пожалуйста? — ответил Ильтяков. 

— У нас не сарай, — возразил священнослужитель. 

— Сарай! — заявил депутат. 

После сказанного в зале поднялся шум и некоторые люди ушли с собрания. 

Сам же Александр Ильтяков уверяет, что назвал так место, которое местные жители не могут построить уже 15 лет. Он недоумевает, почему люди не ходят молиться в избушку, но в храм обязательно пойдут.

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