Россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут выйти на пенсию досрочно при наличии длительного трудового стажа. Об этом сообщила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Досрочно выйти на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, если у них, например, большой трудовой стаж. Мужчины — при стаже работы 42 года, женщины — 37 лет, но не раньше чем за два года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Проще говоря, если пенсионный возраст для женщин установлен в 60 лет, то при наличии 37 лет стажа они смогут выйти на пенсию в 58 лет», — пояснила депутат.

Ранее стало известно, что весной 2025 года россиян ждут дополнительные выплаты к пенсии как на федеральном, так и на региональном уровне.