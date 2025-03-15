Весной 2025 года россиян ждут дополнительные выплаты к пенсии как на федеральном, так и на региональном уровне. Какие именно доплаты предусмотрены, рассказала «Вечерняя Москва».
Индексация и выплаты к 9 Мая
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%.
— Это более высокая индексация по сравнению со страховыми пенсиями. Причина в том, что размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума пенсионера, который за последнее время увеличился, — пояснил эксперт.
Социальную пенсию получают те, кто не имеет трудового стажа, а также люди, ухаживавшие за больными детьми или пожилыми родителями. В эту категорию также входят самозанятые граждане.
— Такая пенсия фактически является государственным социальным пособием и назначается на пять лет позже стандартного пенсионного возраста, — уточнил Рязанский.
Кроме того, весной будет проведена еще одна выплата, приуроченная ко Дню Победы. Ее получат ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан.
Выплаты ко Дню Победы
Согласно указу президента России Владимира Путина, к концу апреля пенсионерам начнут перечислять единовременные выплаты ко Дню Победы. Их получат:
- ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы,
- труженики тыла,
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Все выплаты назначаются автоматически, без необходимости подавать заявление.
Некоторым ветеранам начислят дополнительную сумму к ранее установленной праздничной выплате в 10 000 рублей:
- 80 000 рублей получат участники и инвалиды ВОВ, а также их вдовы.
- 55 000 рублей — труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма.
Региональные выплаты
Помимо федеральных выплат к 9 Мая, предусмотрены и региональные пособия. Один человек может получить обе выплаты.
В Москве их размер составит от 25 000 до 70 000 рублей. Деньги положены:
- участникам и инвалидам ВОВ,
- военнослужащим, не входившим в состав действующей армии,
- награжденным орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,
- награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,
- инвалидам с детства из-за ранений, полученных в годы войны,
- участникам обороны Москвы,
- жителям блокадного Ленинграда,
- жителям осажденных Севастополя и Сталинграда,
- вдовам военнослужащих, погибших в годы войны,
- награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны,
- бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
- труженикам тыла и гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.
Размер и форма выплат в других регионах могут отличаться. Например, в Санкт-Петербурге ветеранам и гражданам, чья жизнь связана с военным периодом, также предусмотрены повышенные выплаты к 9 Мая. В Орловской области проведут индексацию социальных пособий.
Социальные пенсии
Весной 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, что затронет 4,2 миллиона человек. Индексация зависит от уровня инфляции и прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим права на страховую пенсию, и выплачивается в следующих случаях:
- По инвалидности — инвалидам I, II, III группы, инвалидам с детства и детям-инвалидам.
- По потере кормильца — детям до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), потерявшим одного или обоих родителей, а также детям умершей одинокой матери.
- По старости — гражданам, достигшим 70 и 65 лет (с учетом переходных положений), если они не имеют права на страховую пенсию. Для малочисленных народов Севера пенсионный возраст ниже — 55 и 50 лет.
Таким образом, весной 2025 года пенсионеров ждут сразу несколько видов выплат, включая индексацию социальных пенсий и единовременные пособия ко Дню Победы.