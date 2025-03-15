Весной 2025 года россиян ждут дополнительные выплаты к пенсии как на федеральном, так и на региональном уровне. Какие именно доплаты предусмотрены, рассказала «Вечерняя Москва».

Индексация и выплаты к 9 Мая

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%.

— Это более высокая индексация по сравнению со страховыми пенсиями. Причина в том, что размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума пенсионера, который за последнее время увеличился, — пояснил эксперт.

Реклама

Социальную пенсию получают те, кто не имеет трудового стажа, а также люди, ухаживавшие за больными детьми или пожилыми родителями. В эту категорию также входят самозанятые граждане.

— Такая пенсия фактически является государственным социальным пособием и назначается на пять лет позже стандартного пенсионного возраста, — уточнил Рязанский.

Кроме того, весной будет проведена еще одна выплата, приуроченная ко Дню Победы. Ее получат ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан.

Выплаты ко Дню Победы

Согласно указу президента России Владимира Путина, к концу апреля пенсионерам начнут перечислять единовременные выплаты ко Дню Победы. Их получат:

ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы,

труженики тыла,

бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

Все выплаты назначаются автоматически, без необходимости подавать заявление.

Некоторым ветеранам начислят дополнительную сумму к ранее установленной праздничной выплате в 10 000 рублей:

80 000 рублей получат участники и инвалиды ВОВ, а также их вдовы.

получат участники и инвалиды ВОВ, а также их вдовы. 55 000 рублей — труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

Региональные выплаты

Помимо федеральных выплат к 9 Мая, предусмотрены и региональные пособия. Один человек может получить обе выплаты.

В Москве их размер составит от 25 000 до 70 000 рублей. Деньги положены:

участникам и инвалидам ВОВ,

военнослужащим, не входившим в состав действующей армии,

награжденным орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,

награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,

инвалидам с детства из-за ранений, полученных в годы войны,

участникам обороны Москвы,

жителям блокадного Ленинграда,

жителям осажденных Севастополя и Сталинграда,

вдовам военнослужащих, погибших в годы войны,

награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны,

бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто,

труженикам тыла и гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Размер и форма выплат в других регионах могут отличаться. Например, в Санкт-Петербурге ветеранам и гражданам, чья жизнь связана с военным периодом, также предусмотрены повышенные выплаты к 9 Мая. В Орловской области проведут индексацию социальных пособий.

Социальные пенсии

Весной 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, что затронет 4,2 миллиона человек. Индексация зависит от уровня инфляции и прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим права на страховую пенсию, и выплачивается в следующих случаях:

По инвалидности — инвалидам I, II, III группы, инвалидам с детства и детям-инвалидам.

— инвалидам I, II, III группы, инвалидам с детства и детям-инвалидам. По потере кормильца — детям до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), потерявшим одного или обоих родителей, а также детям умершей одинокой матери.

— детям до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), потерявшим одного или обоих родителей, а также детям умершей одинокой матери. По старости — гражданам, достигшим 70 и 65 лет (с учетом переходных положений), если они не имеют права на страховую пенсию. Для малочисленных народов Севера пенсионный возраст ниже — 55 и 50 лет.

Таким образом, весной 2025 года пенсионеров ждут сразу несколько видов выплат, включая индексацию социальных пенсий и единовременные пособия ко Дню Победы.