Денис Никифоров возвращается на службу: на НТВ – премьера второго сезона остросюжетной драмы «Хозяин»

В понедельник, 17 марта, в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона остросюжетной драмы «Хозяин» (16+). В продолжении картины главный герой Егор Таранцев заступает на службу в убойный отдел и готовится стать отцом. Но спокойная семейная жизнь ему только снится: с приездом в город вдовы местного бизнесмена Таранцеву вновь приходится вступить в борьбу с криминалом. Главную роль в картине исполняет актёр театра и кино Денис Никифоров.

Егор (Денис Никифоров) – больше не участковый, а опер в убойном отделе. Беременность Марины (Ирина Таранник), с которой они сыграли свадьбу, заставляет его иначе относиться к происходящему, он будто обретает смысл жизни. Но с приездом в город вдовы местного бизнесмена Филина Елены Шадриной (Майя Вознесенская) спокойная жизнь Таранцева начинает рушиться. Шадрина и Филин были семьёй лишь формально, но не разводились, потому что почти вся империя Филина – ликёро-водочные заводы и торговая сеть в городе – были записаны на Елену. Почти сразу после её приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из ликёро-водочных заводов Филина: в нём обнаруживают метиловый спирт, жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что всё произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья (Василий Копейкин) пытаются выяснить, так ли это.

Василий Копейкин, исполнитель роли Ильи: «Мой герой Илья – молодой сыщик, немного наивный и открытый, даже несмотря на специфику своей профессии. Ложь для него – инструмент, который калечит души, поэтому он часто не может сдержаться и говорит всё, что думает, из-за чего оказывается в неловком положении».

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Пока Таранцев и его коллеги борются с преступностью и ищут истину, на помощь Шадриной приезжает московский полковник Дроздов (Алексей Комашко).

Алексей Комашко, исполнитель роли Дроздова: «Мой герой Дроздов появляется только во втором сезоне, это антагонист. Мне всегда интересно играть отрицательных персонажей, они, как правило, более замотивированы, чем положительные. У отрицательного героя всегда палитра шире, больше красок, объектов, развернуться можно по-всякому! У Дроздова есть цель – сорвать большой куш и уехать с любимой женщиной куда-нибудь в другую страну, куда-нибудь, где им будет хорошо. Реализуются его планы или нет, не буду рассказывать, чтобы было интереснее смотреть».

Съёмки сериала прошли в черноморском городе Туапсе.

«Снимаясь в «Хозяине», я впервые побывал в Туапсе, в свободное время ходил на пристань, где сидели рыбаки. Меня это так увлекло, что я тоже решил купить удочку, но на пристани ничего не поймал. После я поехал на скалу Киселёва, где уже сумел выловить одного окуня. Это принесло мне огромное удовольствие, хотя я сразу же отпустил рыбу обратно в воду. Больше всего мне запомнилась сцена, в которой Илья, участвуя в погоне, попадает в аварию, и его машина переворачивается. Нам с Денисом Никифоровым пришлось лежать вниз головами в специально подготовленной перевёрнутой машине. Лобовое стекло подо мной трескалось, всё было в песке, копоти, огне и бутафорской крови. Вокруг клубился дым, который создали вокруг наши пиротехники. Всё это еще больше добавляло мне переживаний. Каждая локация в сериале была самобытна, начиная с посёлков в горах и заканчивая захватывающими видами с обрыва на горную реку, что впечатлило меня больше всего. Видя весь этот простор, эту красоту, на душе как-то становится легче, внутренний голос начинает звучать с природой в унисон», – рассказал Василий Копейкин.