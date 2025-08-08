Пятница, 8 августа, 2025
14.5 C
Рязань
Власть и политика

Денис Боков встретился с активистами Движения Первых

Алексей Самохин
Фото: t.me/denisbokov_rzn

В Центре активной молодежи и детей «Лучезарный» Спасского района в рамках реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» первый заместитель Председателя регионального Правительства Денис Боков пообщался с рязанскими школьниками и студентами. Встреча организована в рамках профильной смены Движения Первых, которая посвящена 50-летию лагеря актива детских общественных объединений «Пламенный».

Тематическая смена проводится с 31 июля по 13 августа региональным отделением Движения Первых совместно с педагогическим отрядом «Пламенный». Ее участниками стали свыше 250 активистов из различных муниципальных образований Рязанской области.

От имени Губернатора Павла Малкова первый зампред Правительства области Денис Боков приветствовал участников встречи, приуроченной к 50-летию лагеря актива детских общественных объединений. Он поблагодарил всех тех, кто причастен к организации работы «Пламенного» в разные годы. «Пламенный» – это история и традиции, в целом уникальное явление в молодежной политике региона. Мы должны беречь все лучшие традиции «Пламенного» и передавать их уже нынешним поколениям. При этом необходимо сохранять идеи и современный подход, которые отличают смены Первых», – сказал первый зампред Правительства области.

В рамках проекта «Классные встречи» Денис Боков поделился с активистами своими воспоминаниями о сменах в детских лагерях, самореализации в студенческом клубе РГУ им. С.А. Есенина и приоритетах в профессиональной деятельности. Школьники задали свои вопросы, в том числе о планах по дальнейшему взаимодействию «Пламенного» с региональным отделением Движения Первых.

В рамках Всероссийской акции Движения «Мы – граждане России» первый зампред Правительства области Денис Боков совместно с председателем Совета регионального отделения Движения Первых Татьяной Косачевой вручили паспорта школьникам региона, отличившимся в учебе, спорте, общественной работе и творчестве. Их получили активисты из г. Рязани, Михайловского округа, Скопинского и Захаровского районов. Денис Боков пожелал молодым людям успехов, отметив, что в Рязанской области создаются все необходимые условия для их самореализации, дальнейшего успешного трудоустройства и карьерного роста.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Происшествия

На Северной окружной в Рязани загорелась «Газель»

Подробности происшествия на данный момент неизвестны, официальная информация уточняется.
Новости России

WhatsApp вводит скрытую защиту от мошенников: как спастись от опасных приглашений в группы

Одной из главных лазеек остаётся возможность пригласить любого пользователя в группу, зная лишь его номер телефона.
Общество

На двух улицах в Рязани отключат холодную воду 8 августа

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
Новости России

Погода в Сочи 8 августа не самая комфортная для туристов, возможны дожди

В пятницу, 8 августа, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и нестабильная погода. 
Новости России

Подвиг российского пограничника: Юрий Смолкотин ценой жизни сорвал планы ВСУ в Курской области

Майор Смолкотин был начальником погранзаставы на российско-грузинском участке границы. Находился в командировке в Курской области. Утром 5 августа вместе с подчинёнными вступил в бой с превосходящими силами противника, пытавшимися прорваться через границу.
Спорт

Завершился чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству

Победителей чемпионата определили в двух дисциплинах: послушание (ОБИДИЕНС) и общий курс дрессировки (ОКД).
Новости России

Российская армия выстроила огненную стену из дронов, чтобы добить ВСУ в «котле»

Вооружённым силам России удалось реализовать то, чего, несмотря на поддержку НАТО, не смогли добиться в Киеве: создать плотную «стену» из беспилотников, способную изолировать целые участки фронта.
Интересное

Ермолаев день 2025: традиции, приметы и запреты 8 августа

8 августа 2025 года православные верующие чтут память раннехристианского святого Ермолая Никомидийского — учителя святого великомученика Пантелеймона. На Руси этот день называли Ермолаевым, а также Марьевым — из-за частых туманов, которые, по поверьям, обладали целебной силой