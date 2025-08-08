Денис Боков встретился с активистами Движения Первых

В Центре активной молодежи и детей «Лучезарный» Спасского района в рамках реализации Всероссийского проекта «Классные встречи» первый заместитель Председателя регионального Правительства Денис Боков пообщался с рязанскими школьниками и студентами. Встреча организована в рамках профильной смены Движения Первых, которая посвящена 50-летию лагеря актива детских общественных объединений «Пламенный».

Тематическая смена проводится с 31 июля по 13 августа региональным отделением Движения Первых совместно с педагогическим отрядом «Пламенный». Ее участниками стали свыше 250 активистов из различных муниципальных образований Рязанской области.

От имени Губернатора Павла Малкова первый зампред Правительства области Денис Боков приветствовал участников встречи, приуроченной к 50-летию лагеря актива детских общественных объединений. Он поблагодарил всех тех, кто причастен к организации работы «Пламенного» в разные годы. «Пламенный» – это история и традиции, в целом уникальное явление в молодежной политике региона. Мы должны беречь все лучшие традиции «Пламенного» и передавать их уже нынешним поколениям. При этом необходимо сохранять идеи и современный подход, которые отличают смены Первых», – сказал первый зампред Правительства области.

В рамках проекта «Классные встречи» Денис Боков поделился с активистами своими воспоминаниями о сменах в детских лагерях, самореализации в студенческом клубе РГУ им. С.А. Есенина и приоритетах в профессиональной деятельности. Школьники задали свои вопросы, в том числе о планах по дальнейшему взаимодействию «Пламенного» с региональным отделением Движения Первых.

В рамках Всероссийской акции Движения «Мы – граждане России» первый зампред Правительства области Денис Боков совместно с председателем Совета регионального отделения Движения Первых Татьяной Косачевой вручили паспорта школьникам региона, отличившимся в учебе, спорте, общественной работе и творчестве. Их получили активисты из г. Рязани, Михайловского округа, Скопинского и Захаровского районов. Денис Боков пожелал молодым людям успехов, отметив, что в Рязанской области создаются все необходимые условия для их самореализации, дальнейшего успешного трудоустройства и карьерного роста.