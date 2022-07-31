Татьяна Проводина

День Военно-морского флота отмечают в Рязани

Фото из Телеграм канала Ай лав РЗН

День Военно-морского флота отмечают в Рязани.

Торжества в Парке морской славы начались с митинга и возложения цветов к памятнику погибшим за Родину морякам. В память о павших объявили минуту молчания, прозвучал оружейный салют.

В мероприятиях участвуют те, кто в разные годы защищал морские рубежи нашей Родины, семьи ветеранов. Колонну возглавил председатель комитета ветеранов ВМФ капитан I ранга Василий Николаевич Гришин.

Моряков поздравили члены «Комитета ветеранов военно-морского флота», депутаты, представители областного правительства и городской администрации, – говорится в Telegram канале Ай лав РЗН.

День Военно-морского флота отмечают в Рязани
День Военно-морского флота отмечают в Рязани
День Военно-морского флота отмечают в Рязани
День Военно-морского флота отмечают в Рязани
День Военно-морского флота отмечают в Рязани
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