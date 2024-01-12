День Рязанской области стартует на выставке «Россия» в Москве

12 января на выставке «Россия» на ВДНХ проходит День Рязанской области. Как передаёт корреспондент 7info, около стенда уже собралось множество людей.

Согласно программе, в 12:30 в зоне культурных проектов Павильона №75 день региона откроет губернатор Павел Малков. В 13:00 в Доме культуры состоится показ символ-оперы «Александр Невский» в исполнении Камерного оркестра Рязанской области и артистов Рязанского областного музыкального театра. В ярком музыкальном представлении задействованы рок-группа, оркестр, 14 солистов и актеры.

В 17:00 в павильоне №75 пройдёт концерт «Рязань — сердце России». На фермерской ярмарке в павильоне №48 будут представлены сыры и молочная продукция из Рязанской области.