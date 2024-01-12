Пятница, 12 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

День Рязанской области стартует на выставке «Россия» в Москве

7info7
spot_img

12 января на выставке «Россия» на ВДНХ проходит День Рязанской области. Как передаёт корреспондент 7info, около стенда уже собралось множество людей.

Согласно программе, в 12:30 в зоне культурных проектов Павильона №75 день региона откроет губернатор Павел Малков. В 13:00 в Доме культуры состоится показ символ-оперы «Александр Невский» в исполнении Камерного оркестра Рязанской области и артистов Рязанского областного музыкального театра. В ярком музыкальном представлении задействованы рок-группа, оркестр, 14 солистов и актеры.

В 17:00 в павильоне №75 пройдёт концерт «Рязань — сердце России». На фермерской ярмарке в павильоне №48 будут представлены сыры и молочная продукция из Рязанской области.

День Рязанской области стартует на выставке «Россия» в Москве
День Рязанской области стартует на выставке «Россия» в Москве
День Рязанской области стартует на выставке «Россия» в Москве
День Рязанской области стартует на выставке «Россия» в Москве

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах