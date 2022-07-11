День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника

12 июля православные христиане отмечают праздник в честь апостолов Петра и Павла. С какими библейскими событиями он связан? Какой смысл праздника, его традиции и история?

История Дня памяти Петра и Павла (Петров день)

Как повествует Библия, апостол Пётр был ближайшим учеником Иисуса Христа. После Воскресения Господня он ревностно стал проповедовать христианство, возглавил первую христианскую общину. За эту деятельность его распяли на кресте вниз головой.

Павел, в отличие от Петра, не был учеником Христа. Он участвовал в последованиях первых христиан. Он основал христианские церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи и написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел за его убеждения жестоко был обезглавлен.

Первые храмы в честь Петра и Павла начали появляться в 324 году в Риме. Именно с тех пор праздник начал отмечаться достаточно широко. Само же появление праздника связывается с днём перенесения мощей святых в Риме.

Традиции праздника

Дню Петра и Павла предшествует Петров пост. Также его называют «апостольским». На Руси Петров день был календарной границей года. Начиналась подготовка к осени. После Петрова дня не заготавливают целебные травы, начинают убирать сено.

На Петра и Павла верующие идут с утра в храм. Затем принято собираться за трапезой: наконец-то можно есть яйца и мясо. Согласно церковному уставу, запрещается 12 июля венчаться, но вступать в брак в ЗАГСе – можно.

Наши предки считали, что на Петров день недопустимо проводить время у воды и ходить в поле, а также шить и вязать. Современные священники называют подобные запреты суевериями. Противодействий относительно физического труда прихожан у церкви нет.

Народные приметы 12 июля

Как придёт Петро, так и будет тепло, говорили в народе.

Если на Петров день будет ясно, то год будет хорошим и урожайным;

Если дождь льёт 12 июля, то ещё 40 дней будет непогода;

Если на Петров день утром роса, то будет до конца лета тёплая и солнечная погода;

Жёлтые облака на небе сулят осадки;