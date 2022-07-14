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День Берегини: поверья, приметы и что нельзя делать 15 июля

15 июля отмечают народный праздник – день Берегини. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 15 июля

15 июля нельзя совершать крупные покупки, вкладывать и инвестировать свои средства. Скорее всего, приобретения окажутся неудачными.

В этот день нельзя лениться и ничего не делать. Усердный труд привлечёт в жизни человека успех и удачу.

В день Берегини нельзя мять в полях траву. Считается, что Берегиня сегодня оберегает природу, и за такую провинность можно получить серьёзное наказание. А ещё нельзя собирать урожай. По приметам, если собрать урожай, начнут мучить ночные кошмары, дурные и неприятные сновидения. По этой же причине нельзя обижать и ругать домашних животных, скотину, диких зверей и птиц. Охоту и рыбалку лучше отложить на другое время.

Нельзя рубить берёзу, просто так, без всякой надобности, ломать её ветки, срывать листву, бросать мусор рядом, выливать под неё нечистоты. Также нельзя ветки берёзы в свой дом приносить, чтобы из него любовь и семейное счастье не ушли.

Народные приметы 15 июля

  • Если на кончиках листьев появились капельки росы, быть дождю;
  • Около муравейников много муравьёв? Будет тёплая и солнечная осень;
  • Большой рой крылатых муравьёв в воздухе — к сильному дождю;
  • Первые жёлтые листья появились 15 июля? Будет осень ранней, а зима – холодной.
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