Дело жительницы Рыбного, обвиняемой в истязаниях детей, передано в суд

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Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Рыбного, 1999 года рождения, которая обвиняется в неисполнении родительских обязанностей, жестоком обращении с сыновьями, 2019 и 2020 годов рождения (ст.156 УК РФ), а также истязании старшего ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба рязанского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, женщина не кормила детей, не воспитывала надлежащим образом, не обеспечила им приемлемые условия жизни. Сама вела антиобщественный образ жизни. Длилось это с апреля 2019 по январь 2021 года. Старшему сыну регулярно наносились побои.

Детей изъяли и передали в новую семью, женщину лишили родительских прав. Уголовное дело передано в суд.