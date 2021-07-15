Дело жительницы Рязанской области, ударившей ножом бывшего супруга, передали в суд

Следователи передали в суд уголовное дело 56-летней жительницы Спасского района, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшему супругу. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
25 марта 2021 года в селе Ижевское между нетрезвыми бывшими супругами случился бытовой конфликт. Во время ссоры женщина нанесла мужчине ножевой удар в живот. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Женщина полностью признала вину. Уголовное дело передали в суд.