Дело жительницы Рязанской области, ударившей ножом бывшего супруга, передали в суд

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Следователи передали в суд уголовное дело 56-летней жительницы Спасского района, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшему супругу. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

25 марта 2021 года в селе Ижевское между нетрезвыми бывшими супругами случился бытовой конфликт. Во время ссоры женщина нанесла мужчине ножевой удар в живот. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Женщина полностью признала вину. Уголовное дело передали в суд.