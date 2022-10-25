Дело насильника из подъезда передано в суд

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на изнасилование (ч.3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, поздно вечером в июле 2022 года нетрезвый обвиняемый попытался познакомиться на улице с проходившей мимо женщиной. Получив отказ, парень прошёл за ней в подъезд дома и на лестничной площадке попытался изнасиловать.

Пострадавшая активно сопротивлялась, звала помощь. Насильник сбежал, услышав звук открывающейся двери.

Через несколько дней оперативники задержали подозреваемого, девушка опознала мужчину. После задержанный признался в преступлении.

Уголовное дело передано в суд.

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