Вторник, 2 июля, 2024

Дело москвички, которая сожгла заживо рязанку с помощью лампады, передано в суд

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Москвы. Она обвиняется в убийстве с особой жестокостью и общеопасным способом (пункт «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также в умышленном повреждении чужого имущества путём поджога, повлёкшем причинение значительного ущерба (часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По версии следствия, 7 марта 2023 года женщина находилась в гостях у своей знакомой. В ходе конфликта, в состоянии алкогольного опьянения, она облила хозяйку квартиры спиртосодержащей жидкостью. При этом обвиняемая высказывала угрозы лишить знакомую жизни. Гостья бросила в потерпевшую горящую лампаду. Убедившись, что огонь охватил тело хозяйки квартиры и распространился по коридору, она покинула место преступления.

Несмотря на оперативное прибытие пожарных и медицинских работников, пострадавшую не удалось спасти. От полученных термических ожогов она скончалась в медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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