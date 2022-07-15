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Дело бывшего рязанского вице-губернатора Семёнова рассмотрят в кассационном суде

Дело экс-вице-губернатора Рязанской области Михаила Семёнова рассмотрят в кассационном суде. Об этом он сообщил ИА REGNUM.

Чиновник был назначен в Рязанскую область в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность в администрации президента РФ. На посту вице-губернатора Семёнов проработал около месяца, тогда в СМИ появилась информация о его задержании за незаконную охоту. Сам Семёнов утверждает, что во время охоты находился дома, а животные были убиты охотниками, с которыми он не знаком.

Позже чиновника уволили с должности, официальной причиной стала аннуляция допуска к гостайне.

Заседание по делу Семёнова назначено на 10 августа. 

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