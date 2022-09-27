Дело бывшего президента Рязанского областного фонда соцподдержки населения передали в суд

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и приготовлении к растрате, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствием установлено, что осенью 2020 года обвиняемый, занимая должность президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения, через посредника получил незаконное вознаграждение в размере 3,4 млн рублей от руководителя коммерческой организации за заключение договора поставки с указанной организацией и последующее беспрепятственное осуществление приемки оборудования для технического перевооружения котельной имущественного комплекса ООО «Санаторий «Сосновый бор».

Кроме того, в 2020 году обвиняемый осуществил приготовление к растрате недвижимого имущества ООО «Санаторий «Сосновый бор», стоимостью около 500 млн рублей. В ходе приготовления к преступлению обвиняемый приискал средства его совершения — фирму, которую оформил на подставное, полностью подконтрольное ему лицо. После этого, умело манипулируя членами Совета Фонда, убедил их принять ряд решений, в результате которых уменьшил размер уставного капитала ООО «Санаторий «Сосновый бор» с 87,7 млн рублей до 10 тысяч рублей и продал 100% доли в уставном капитале общества вышеуказанной, полностью подконтрольной ему фирме, рассчитывая в последующем растратить имущественный комплекс ООО «Санаторий «Сосновый бор».

Преступная деятельность президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения весной 2021 года пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, проведенным комплексом следственных действий бывший президент Рязанского областного фонда социальной поддержки населения был полностью изобличен в совершении инкриминируемых ему преступлений. Наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму более 365 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.