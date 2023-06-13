Действие алкоголя на ЖКТ и выделительную систему

Алкоголь действует негативно на весь организм. В этой статье мы расскажем, как он действует на органы желудочно-кишечного тракта.

Действие на желудок обусловлено выделением большего количества желудочной кислоты. Под действием алкоголя происходит раздражение слизистой оболочки желудка и заставляет пищеварительные соки течь. Многолетнее пьянство может вызвать болезненные язвы. Даже небольшая доза может привести к раздражению слизистой оболочки желудка, приводящая к гастриту.

Диарея и изжога. Наш тонкий кишечник и толстая кишка тоже раздражаются. Алкоголь снижает нормальную скорость, с которой движется еда. Также увеличивается вероятность изжоги, потому что алкоголь расслабляет мышцы, которые не пропускают кислоту в пищеводную трубку, соединяющую рот и желудок.

Мозг употребившего алкоголь помогает телу оставаться хорошо гидратированным, вырабатывая гормон, который удерживает почки от слишком большого количества мочи. Но когда алкоголь вступает в действие, он «говорит» мозгу воздержаться от выработки этого гормона. Это означает, что выпившему придется мочиться чаще, что может вызвать обезвоживание.

Печень расщепляет почти весь алкоголь, который поступает в организм. Со временем чрезмерное употребление алкоголя делает орган жирным и позволяет наращивать более толстую волокнистую ткань. Это ограничивает кровоток, поэтому клетки печени не получают того, что им нужно для выживания. Когда они отмирают, печень покрывается шрамами и тоже перестает работать, это заболевание называется циррозом.

Повреждение поджелудочной железы и диабет. Обычно этот орган вырабатывает инсулин и другие химические вещества, помогающие кишечнику расщеплять пищу. Но употребление слишком большого количества алкоголя тормозит этот процесс. Химические вещества остаются внутри поджелудочной железы. Наряду с токсинами от алкоголя они со временем могут вызвать воспаление в органе, что может привести к серьезным повреждениям. По прошествии многих лет это означает, что организм не сможет вырабатывать необходимый инсулин, что может привести к диабету. Это также повышает вероятность возникновения рака поджелудочной железы.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серегина Александра Владимировна