Дегтярев рассказал об отношении Жириновского к военной операции на Украине

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался в интервью телеканалу «Звезда» об отношении ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского к военной операции на Украине.

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Он уточил, что его последний разговор с руководителем партии состоялся в конце февраля, когда тот находился в больнице.

«Говорили о спецоперации на Украине – он ее горячо поддержал, потому что был вообще идеологом русского мира, заступник русского народа с самого начала политической карьеры», – рассказал Дегтярев.

Глава региона признался, что до последнего верил в выздоровление Жириновского, который всегда интересовался судьбой Хабаровского края.