Дефолт в России

Сразу надо всем объяснить, что повторения сценария экономического кризиса 1998 года в случае объявления дефолта никто не допустит, то есть простые россияне не потеряют свои сбережения.

- Реклама -

Невозможность должника платить по своим обязательствам — это и есть дефолт, если говорить простым человеческим языком.

Но надо иметь ввиду, что Россия не отказывается от выплат, а наоборот, готова рассчитаться с кредиторами. Так 6 апреля в Министерстве финансов РФ сообщили о том, что впервые Россия выплатила свой внешний госдолг в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным валютным счетам. В перерасчёте на доллары сумма составляет 649,2 миллиона.

США — «из-за принципа» — могут признать Россию банкротом и объявить технический дефолт, то есть просто не возьмут наши рубли. Получается, что США совсем не просто так с 4 апреля запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.

- Реклама -

Financial Times так прямо и пишет о западном заговоре против российской финансовой системы. Это совершенно новый вид войны — милитаризация доллара США и превращение его в оружие.

Если «коллективный Запад» всё же попытается объявить России дефолт?

Экономисты, уфологи, политологи, конспирологи, эксперты, закулисоведы и прочие наблюдатели — все вдруг заговорили о том, что России грозит технический дефолт, который отличается от «простого» дефолта только тем, что он как бы просто сдвигает обязательства во времени. А вот «простой» можно сравнить с оружием массового поражения — в случае его объявления заёмщик признаётся вообще не платежеспособным. Как это и было в 1998 году.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что Россия готова доказывать в суде, что сделала всё возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Силуанов признал, что, если дело дойдёт до суда, это будет непростой процесс.

«Нам придётся очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности… Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение», — заявил глава министерства финансов России.

Весь мир знает, что «коллективный Запад» ввёл несколько жёстких санкций в ответ на специальную военную операцию России на Украине. Новые совсем недавно введённые США и ЕС санкции ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы в иностранной валюте. Это выглядит как своего рода «специальная финансовая операция», направленная на дестабилизацию социально-экономической ситуации в самой России.

По мнению Антона Силуанова, дефолт нанесёт удар по имиджу страны как надёжного заёмщика, поэтому «коллективный Запад» направит все силы, чтобы реализовать этот план.

Кредиторы могут преследовать страну-должницу чисто теоретически и пытаться арестовать её собственность или резервы за рубежом. Однако надо понимать, что событие дефолта тщательно описывается в проспекте долговых бумаг, и, к тому же, не всякая неоплата долга является дефолтом. А для того, чтобы арестовать что-то за рубежом, нужно получить соответствующее судебное постановление. А пока суд да дело, глядишь, всё в мире изменится.

Уже надо бояться или ещё рано?

Неоднократно доказавшая мировой общественности свою полную профнепригодность, безграмотность и необразованность пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на днях заявила: «Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и… дефолтом».

Но долги погашены рублями, как официально объявил Минфин России. Согласно документам, Россия допустила технический дефолт, а формальный дефолт может быть объявлен 4 мая — через 30 дней после просрочки платежа. Финансовые аналитики смеются хором: это будет первый в мировой истории дефолт, который будет полностью спровоцирован нежеланием самого кредитора получить деньги.

По данным Центробанка России, на 1 января 2022 года внешний долг России составил 478,2 миллиарда долларов. Как считают финансовые аналитики, это совсем немного. Россия позаботилась о своих резервах и может выполнять обязательства. Объём Фонда национального благосостояния России (ФНБ), между прочим, за март 2022 года увеличился в рублях на 117,187 миллиарда — до 13,052 триллиона рублей, в долларах — на 0,4 миллиарда, до 155,227 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России на 1 апреля было размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,777 миллиарда китайских юаней, 99,033 миллиарда рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 530 миллиардов рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 г. составил 8 445,1 млн. рублей, что эквивалентно 101,1 млн. долл. США.

Простым гражданам России все эти цифры ни о чём не говорят, их волнует один элементарный вопрос: смогут ли они платить по кредитам и за ипотеку. Декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина считает, что простым гражданам в случае объявления формального дефолта ничего не угрожает, ведь «все выплаты внутри страны будут проводиться в полном объёме… и возможность их выплачивать у правительства есть». В этом важное отличие возможного дефолта от ситуации 1998 года, когда у правительства не было денег, чтобы платить по долгам.

США и ЕС накажут сами себя

Европе дефолт России вовсе не выгоден. Все мировые рынки лихорадит. «Коллективный Запад» на самом деле хотел бы как можно скорее снять жёсткие антироссийские санкции просто для того, чтобы восстановились рынки металла, удобрений, продовольствия и энергоносителей, и потому что на всех этих рынках страны ЕС выступают в роли покупателей.

Инфляция в США достигла исторических 40-летних максимумов. По мнению экономистов, это только начало, поскольку впереди страну ждёт продовольственный и энергетический кризисы. Они станут последствиями санкционной политики США, которая приведёт к ещё более значительному подорожанию. А снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит инфляцию в США, что запустит волну нового финансового кризиса.

Американское издание Breitbart пишет: «Рубль оказался самой устойчивой валютой в мире по итогам марта текущего года, стремительно отыграв все потери относительно доллара и евро». По мнению журналистов Financial Times, санкции, заморозившие валютные резервы России, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар. Французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для издания Valeurs actuelles указывает, что, по его мнению, самому понятию «нефтедоллар» скоро придёт конец, ведь Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть российские рубли и китайские юани.

Быстрое восстановление рубля после введения рестрикций демонстрирует продолжение торговых отношений РФ с представителями БРИКС, а также с арабскими и африканскими государствами.

Бояться формального или технического дефолта в данной ситуации вообще простым гражданам России не стоит. Достаточно вспомнить о том, что русские бабы с рогатинами на медведей ходили.

Автор: sedoy-politolog.livejournal.com