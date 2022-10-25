«Давайте, мрази, сатанисты!» Соловьев обрушился с критикой на Екатеринбург

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на часть жителей Екатеринбурга, обозвав их «сатанинскими выродками», пишет E1.RU.

«Давайте, мрази, сатанисты! Люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, что бесы у вас ходят?», – высказался журналист.

По его мнению, необходимо перевести предприятия страны на оборонные рельсы.

«Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода, с УГМК, со многих других заводов. Как вы посмотрите в глаза тех из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну. Вы, прыгавшие скоты, бесы, храмы вам были не нужны?» – возмутился Соловьев.

Также он раскритиковал «Ельцин Центр», назвав его культовым местом, в котором должны проводить время сатанисты.

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