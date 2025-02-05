«Давай начнём с дружбы»: как знаки зодиака ведут себя на сайтах знакомств

В поисках любви все методы хороши. В современном мире знакомство в сети интернет не редкость. Некоторые ищут на сайтах знакомств любовь всей своей жизни, некоторые хотят завязать яркий и кратковременный роман. На вопрос, что именно за человек кроется за фотографией в профиле, нелегко ответить. На помощь приходит астрология, знак зодиака много о человеке и что он пытается найти. Как ведут себя знаки зодиака на сайтах знакомств, рассказывает издание «Voice».

Овен

«Такого, как я, ты еще не встречала».

Овны чувствуют свое превосходство над окружающими. В отношениях они хотят получать в свой адрес слова восхищения и чувствовать обожание. Овен уверен, что он приз, который нужно заслужить. Но игры в завоевание Овну очень быстро надоедают. Не удивляйтесь, если в один прекрасный день он просто перестанет отвечать на ваши сообщения: скорее всего, он нашел другую жертву и наслаждается комплиментами от нее.

Телец

«Я обожаю готовить, читать, гулять с собакой и смотреть по вечерам сериалы».

Телец — один из самых домашних знаков зодиака, предпочитающий уют. Он любит тихие, расслабляющие занятия, которыми можно заняться вдвоем. Любит вкусную еду, приготовленную тихим вечером дома. После можно посмотреть фильм и с уверенностью сказать, что вечер удался! Если вам удастся затащить Тельца на вечеринку, не удивляйтесь, что уже спустя пару минут он скроется в уголке с полной тарелкой еды и кошкой под боком. Все, что будет его волновать, это вопрос: «Когда мы пойдем домой?»

Реклама

Близнецы

«Что в последний раз тебя по-настоящему рассмешило?»

Близнецы находятся под управлением Меркурия, а значит, он опытный коммуникатор и прекрасно умеет общаться, задавать вопросы и сможет поддержать любую беседу. Еще у Близнецов потрясающее чувство юмора, они умеют развлекаться и ищут кого-то, кто разделит их образ жизни. Если у вас получилось рассмешить Близнеца — считайте, он ваш. Худшее, что вы можете сделать в переписке с ним на сайте или личном разговоре, — это отвечать односложно и не быть заинтересованным в беседе.

Рак

«Давай начнём с дружбы и посмотрим, куда нас это приведет».

Рак очень дорожит своим внутренним миром и оберегает его, он находится буквально в эмоциональном панцире, чтобы защититься от ударов внешнего мира. При первой встрече может показаться, что он очень застенчив и закрыт, но это не так, просто он не подпускает вас слишком близко. Он будет медленно принимать решение о развитии ваших отношений и не станет торопиться переходить на новый уровень. При этом Рак очень быстро привязывается к людям, и если вам даже не удастся построить романтические отношения, есть большая вероятность, что вы останетесь друзьями.

Лев

«Исполнительный директор. Профессиональный бегун. Посетил 47 стран. Отлично пою в караоке. Душа компании и наверняка самый классный парень из всех, с кем ты когда-либо была знакома».

Именно с этих слов начнется ваше знакомство со Львом. Этому знаку не просто нужно внимание, он жаждет обожания, как рок-звезда. Он излучает уверенность и силу, но ему необходимо получать постоянное подтверждение тому, что он лучший из лучших. Сначала вы решите, что он через чур дерзкий, потому что стремится продемонстрировать все свои лучшие качества сразу, но на самом деле Лев — отличный партнер, просто ему нужно много любви. И еще немного. И еще, этого было недостаточно! Если решите завести отношения со Львом, начинайте разговор с комплимента, завершайте разговор с комплиментом. Знаете, наверное, 90% слов, которые вы произносите, должны быть комплиментами.

Дева

«Тревожность — мое имя, постоянный анализ — мое второе имя».

Девы всё усложняют — это факт. Им сложно просто наслаждаться моментом, потому что они постоянно думают о том, что сейчас может пойти не так. От приветствия до ответа на первое сообщение Дева успеет проанализировать вашу манеру общения, таланты, представить лучший и худший варианты развития отношений. Но вы этого не узнаете, потому что свою тревожность они держат при себе. И если вы будете встречаться с Девой, знай: вечером, после того как она скажет вам, что идет спать, следующие три часа она будет разбирать, что вы имели в виду под фразой «Спокойной ночи».

Весы

«Нам будет хорошо вместе, правда, недолго».

Весы невероятные подлизы. Они точно знают, кому, что и как сказать, чтобы понравиться, поэтому ладят абсолютно со всеми. Они отлично умеют флиртовать, уверены в себе и любят, чтобы ими восхищались. А еще Весы очень любят веселиться, а веселье — это разнообразие, поэтому им невероятно сложно остановиться на каком-то одном партнере. Так что если вы решили пойти на свидание с Весами, лучше всего выбрать такое место, где они не смогут флиртовать и строить глазки никому другому. Лес — идеальный вариант.

Скорпион

«Возможно, я уже тебя ненавижу».

Скорпионы известны своим холодным и отстраненным отношением к людям. Этот знак управляется Плутоном, а значит, довольно негативно относится к жизни в целом. Скорпиону очень тяжело доверять кому-то, поэтому вам будет невероятно тяжело сблизиться с ними. Как правило, Скорпион сразу видит в человеке что-то плохое, еще до того как попытается найти хоть что-то хорошее. Чтобы пробиться в его ближайшее окружение, вам понадобится много времени, сил и терпения. Но если у вас это получится, всегда помни: Скорпион не прощает ошибок. Если вы сделаете что-то не так, представитель знака зодиака никогда не забудет свою обиду.

Стрелец

«Ищу пару для веселого путешествия».

Стрельцы жить не могут без приключений и ищут себе в пару такого же человека. Стрелец — это тот партнер, который в любой момент готов бросить всё и переехать в другой город или даже страну. Главное в его жизни — свобода. Да, он любит знакомиться с новыми людьми и заводить отношения, но, как только вы попытаетесь удержать его, он исчезнет быстрее, чем ты досчитаешь до пяти.

Козерог

«Время — деньги, так что не тратьте мое время зря».

Козерог прежде всего стремится к безопасности. Как правило, представителей этого знака называют трудоголиками из-за их стремления к успеху. Еще их принято считать пессимистами, но сами Козероги знают, что на самом деле они реалисты. Их меланхолия и внешняя суровость могут показаться холодными и отталкивающими, но это потому, что они своим карьерным ростом заняты больше, чем мыслями о всякой глупой романтике или о попытках кому-то понравиться. Самое важное в жизни Козерога — деньги, поэтому, если вы не чек на миллион, вам будет сложно добиться внимания и уж тем более сердца Козерога.

Водолей

«Ищу друга для волонтерской работы или обсуждения теории мирового заговора».

Водолеи — это люди, которые действительно верят, что могут спасти мир. Чаще всего они работают в той сфере, где могут помочь людям. Они считают себя гениями, которые никогда не ошибаются. Не вздумайте его критиковать или сомневаться в том, что он говорит, ты в любом случае проиграешь. Перед встречей с Водолеем приготовьтесь говорить о политике, литературе и подготовьте парочку самых безумных новостей, которые смогут его заинтересовать. На Водолея можно произвести впечатление не обаянием, а острым умом и умением рассуждать.

Рыбы

«Грустная песня о несчастной любви».

Рыбы — водный знак и во многом полагаются на свое сердце, особенно когда дело доходит до свиданий. Рыбы готовы делиться своей бесконечной любовью, но иногда отдать ее всю хоть кому-нибудь они хотят слишком сильно. Представители знака зодиака быстро тонут в море своих фантазий, особенно когда дело касается романтики. Когда им задаешь вопрос: «Как дела?» — они слышат: «Давай поженимся в следующем месяце!» Но если Рыб как следует разозлить, мало не покажется. Опасные ребята, в общем, с ними никогда не знаешь, что случится в следующий момент.