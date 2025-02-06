Дандыкин: ВСУ понесут большие потери при контратаке в Курской области

Вооруженные силы Украины столкнутся с серьезными потерями при попытке контратаки в Курской области, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что российская авиация и артиллерия будут активно подавлять противника, что приведет к значительным потерям как в живой силе, так и в технике.

«Я думаю, это не контрнаступление, а скорее контратака, поскольку всего 400 человек. Поэтому посмотрим. Наша авиация, несомненно, будет работать, а с земли — уничтожать противника. В обороне мы тоже умеем действовать, воевать научила сама жизнь. Потери у врага будут значительными, в том числе среди техники и танков. Я остаюсь оптимистом», — заявил Дандыкин.

Эксперт напомнил, что Россия уже наблюдала наступление ВСУ в августе 2024 года. Тогда, по его словам, вокруг операции был огромный ажиотаж. Сейчас ситуация более спокойная, однако ожесточенные бои продолжаются.

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«Для ВСУ это принципиально важно, и Зеленский уже говорил об этом. Они бросают в бой все, что могут. Собрать такой ударный кулак, какой они использовали в августе 2024 года, уже не получится. Конечно, где-то они могут попытаться атаковать, но сейчас техника уничтожается, колонны не передвигаются открыто. Кроме того, погодные условия оставляют желать лучшего, хотя это, конечно, фактор относительный», — добавил Дандыкин.