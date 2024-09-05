Дана Борисова, Алёна Блин и Женя Кривцова примут участие в шоу «Звёзды в джунглях»

Совсем скоро на ТНТ состоится премьера нового реалити «Звёзды в джунглях» (16+), в котором селебрити будут бороться за приз в пару десятков миллионов рублей, пытаясь освоиться в джунглях и принять их законы. Среди тех, кто покажет, на что он способен, окажется телеведущая Дана Борисова, ведущая Алёна Блин и блогер Женя Кривцова.

У Даны Борисовой уже был опыт участия в реалити на выживание в непривычных условиях, поэтому отправиться в Колумбию она согласилась сразу. Она готовилась к проекту, но все равно ожидания и реальность не совпали.

Дана Борисова: «Первая чисто женская причина — хотела похудеть здоровым для организма способом. Конечно, когда услышала, что это Колумбия, другой континент, дикая природа и целый месяц съемок — у меня появился боевой настрой. Я ни минуты не сомневалась. Ожидания были намного жёстче, чем оказалась реальность. Здесь было всё мило! Главным разочарованием для меня стало отсутствие зеркала. Хотелось навести красоту! Но проект оставил незабываемые ощущения, хочу принять участие в еще одном подобном реалити».

Ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова смотрела все сезоны «Звёзд в Африке», но была уверена, что такое шоу не для нее. Но когда ей предложили участие, решила рискнуть.

Алёна Блин: «Для меня было большим открытием, что я способна на все, у меня есть и физические, и моральные ресурсы. Проект очень тяжелый, но то, что я выдержала это — для меня победа! Я довольна собой и надеюсь, что роль, которую я сыграла на проекте, зрители долго не забудут. Поскольку у меня за плечами 250 интервью с самыми разными людьми, характерами, воспитанием, образованности, я могу найти подход к любому человеку. Также помогли приемы, которые я использую во время интервью. Некоторые из них моего собственного изобретения. В ход пошло все, что я знала и умела! За всю историю сезонов шоу еще не было такого насыщенного сезона, наполненного событиями, скандалами и провокациями, драматическими моментами. Также было гораздо тяжелее в плане условий: в предыдущих сезонах участники так не голодали. Этот сезон намного жестче, но тем и интереснее».

Блогер Женя Кривцова никогда не принимала участие в подобных реалити, но теперь уверена, что обязательно согласится на такую авантюру еще раз. И все благодаря «Звёздам в джунглях».

Женя Кривцова: «Ты всегда герой, когда стоишь на берегу и смотришь, как спасаются с тонущего корабля. Смотря шоу по тв, зритель думает, что это все просто. Так думала и я. Но, оказавшись лицом к лицу со своим страхом, задаешь себе единственный вопрос: «Зачем я в это все вписалась?» Самым непростым для меня оказался уход других участников. Невероятно, но, за короткий срок жизни вместе чужие люди тебя становятся очень близкими и родными. И уход каждого был для меня тяжелой потерей. Проект оставил самые крутые впечатления! Мне не хотелось, чтобы это заканчивалось! Мы, взрослые, оказались в самом настоящем лагере с невероятно красивым видом на Карибское море, джунгли и закаты. В компании классных, разносторонних и очень интересных ребят мы выживали, добывали еду и сражались за место под солнцем! Если бы меня сегодня спросили, готова ли я еще раз слетать на месяц, я бы не раздумывая сказала: «Да!»

Ранее стало известно, что участниками шоу «Звёзды в джунглях» также станут блогер Лерчек, певец Натан и актриса дубляжа Дарья Блохина.