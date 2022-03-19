Дальнобойщик из Брянска рассказал о задержании коллег на Украине

Брянский дальнобойщик Георгий рассказал людях, которые «взяли в плен» его коллег на Украине, пишут Брянские новости.

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Из-за военной операции в стране международным автоперевозчикам ограничили выезд в Россию. В итоге там застряли 53 водителя и 55 автопоездов с грузами.

По словам Георгия, украинские коррупционеры не давали никакого шанса пересечь границу без взятки.

«Глаза масляные, руки трясутся, он хочет получить от тебя деньги и ненавидит тебя невесть за что. И злобы целое ведро», – пояснил собеседник.

Мужчина не удивился, что его коллеги «там застряли». Он признался, что очень переживает за них.