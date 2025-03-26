Среда, 26 марта, 2025
3 C
Рязань
Изображение от freepik
Общество

Дачники могут получить штраф за сжигание мусора на участках

Алексей Самохин

В России на законодательном уровне запрещено сжигать мусор, траву и листья на территориях частных домовладений, землях общего пользования в населенных пунктах, а также на сельхозугодьях. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК ПРАВО-СИТИ Степан Углов.

Использование открытого огня возможно только при соблюдении строгих требований:

🔥 Место сжигания:

Реклама
  • В специально оборудованных местах, например, в котловане глубиной не менее 30 см или металлической емкости объемом до 1 кубометра.
  • Расстояние от места сжигания:
    • до зданий — не менее 50 м;
    • до хвойного леса — 100 м;
    • до лиственного леса — 30 м.
  • Территорию вокруг костра нужно очистить от сухой растительности в радиусе 10 м.
  • Обязательно наличие средств пожаротушения и мобильного телефона для экстренного вызова пожарных.

Где запрещено разводить огонь?

🚫 Запрещено сжигать мусор:

  • на торфяных почвах,
  • под кронами хвойных деревьев,
  • в условиях особого противопожарного режима,
  • в поврежденных емкостях, из которых горящие материалы могут выпасть.

❗Также нельзя оставлять огонь без присмотра, сжигать горючие и взрывоопасные вещества.

Штрафы за нарушение

За нарушение требований пожарной безопасности грозит:

  • Предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).
  • Штраф от 10 000 до 20 000 рублей при сжигании мусора в период действия особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).
  • Штраф до 50 000 рублей при возникновении пожара, причинившего ущерб имуществу или здоровью людей (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

Если пожар повлек тяжкие последствия (например, нанесен вред здоровью или уничтожены лесные насаждения), возможно привлечение к уголовной ответственности (ст. 219, ч. 1 ст. 261 УК РФ).

Материалы рубрики

Новости партнёров