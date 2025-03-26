Дачники могут получить штраф за сжигание мусора на участках

В России на законодательном уровне запрещено сжигать мусор, траву и листья на территориях частных домовладений, землях общего пользования в населенных пунктах, а также на сельхозугодьях. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК ПРАВО-СИТИ Степан Углов.
Использование открытого огня возможно только при соблюдении строгих требований:
🔥 Место сжигания:
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- В специально оборудованных местах, например, в котловане глубиной не менее 30 см или металлической емкости объемом до 1 кубометра.
- Расстояние от места сжигания:
- до зданий — не менее 50 м;
- до хвойного леса — 100 м;
- до лиственного леса — 30 м.
- Территорию вокруг костра нужно очистить от сухой растительности в радиусе 10 м.
- Обязательно наличие средств пожаротушения и мобильного телефона для экстренного вызова пожарных.
Где запрещено разводить огонь?
🚫 Запрещено сжигать мусор:
- на торфяных почвах,
- под кронами хвойных деревьев,
- в условиях особого противопожарного режима,
- в поврежденных емкостях, из которых горящие материалы могут выпасть.
❗Также нельзя оставлять огонь без присмотра, сжигать горючие и взрывоопасные вещества.
Штрафы за нарушение
За нарушение требований пожарной безопасности грозит:
- Предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).
- Штраф от 10 000 до 20 000 рублей при сжигании мусора в период действия особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).
- Штраф до 50 000 рублей при возникновении пожара, причинившего ущерб имуществу или здоровью людей (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).
Если пожар повлек тяжкие последствия (например, нанесен вред здоровью или уничтожены лесные насаждения), возможно привлечение к уголовной ответственности (ст. 219, ч. 1 ст. 261 УК РФ).