Дачники могут получить штраф за сжигание мусора на участках

В России на законодательном уровне запрещено сжигать мусор, траву и листья на территориях частных домовладений, землях общего пользования в населенных пунктах, а также на сельхозугодьях. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК ПРАВО-СИТИ Степан Углов.

Использование открытого огня возможно только при соблюдении строгих требований:

🔥 Место сжигания:

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В специально оборудованных местах , например, в котловане глубиной не менее 30 см или металлической емкости объемом до 1 кубометра .

, например, в или . Расстояние от места сжигания: до зданий — не менее 50 м ; до хвойного леса — 100 м ; до лиственного леса — 30 м .

Территорию вокруг костра нужно очистить от сухой растительности в радиусе 10 м .

. Обязательно наличие средств пожаротушения и мобильного телефона для экстренного вызова пожарных.

Где запрещено разводить огонь?

🚫 Запрещено сжигать мусор:

на торфяных почвах ,

, под кронами хвойных деревьев ,

, в условиях особого противопожарного режима ,

, в поврежденных емкостях, из которых горящие материалы могут выпасть.

❗Также нельзя оставлять огонь без присмотра, сжигать горючие и взрывоопасные вещества.

Штрафы за нарушение

За нарушение требований пожарной безопасности грозит:

Предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

от (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Штраф от 10 000 до 20 000 рублей при сжигании мусора в период действия особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

при сжигании мусора в период действия особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ). Штраф до 50 000 рублей при возникновении пожара, причинившего ущерб имуществу или здоровью людей (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

Если пожар повлек тяжкие последствия (например, нанесен вред здоровью или уничтожены лесные насаждения), возможно привлечение к уголовной ответственности (ст. 219, ч. 1 ст. 261 УК РФ).