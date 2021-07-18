ЦИК заверил списки «Партии пенсионеров»

Центризбирком заверил списки кандидатов «Партии пенсионеров» на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Лидер общефедерального списка — председатель центрального совета партии Владимир Бураков. В тройке два его заместителя — Владимир Ворожцов и Андрей Широков.
Рязанка, депутат регионального парламента Наталья Рубина возглавляет межрегиональную группу, в которую вошли Калужская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская и Тульская области.
Также ЦИК заверил список из 194 кандидатов-одномандатников.