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Воскресенье, 18 июля, 2021
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ЦИК заверил списки «Партии пенсионеров»

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ЦИК заверил списки «Партии пенсионеров»
Наталья Рубина
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Центризбирком заверил списки кандидатов «Партии пенсионеров» на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Лидер общефедерального списка — председатель центрального совета партии Владимир Бураков. В тройке два его заместителя — Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Рязанка, депутат регионального парламента Наталья Рубина возглавляет межрегиональную группу, в которую вошли Калужская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская и Тульская области.

Также ЦИК заверил список из 194 кандидатов-одномандатников.

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