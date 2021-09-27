Цены на ярмарках выходного дня в Рязани на 3-45% ниже средних потребительских цен

Ярмарки выходного дня — для покупателей это возможность приобрести свежие и качественные продукты по доступной цене напрямую у производителей: средние цены на ярмарках выходного дня на 3-45% ниже средних потребительских цен на продукты питания в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Кроме того, многие небольшие рязанские производители и фермеры не имеют возможности пробиться на прилавки крупных российских сетей продовольственного ритейла, которые с каждым годом занимают всё большую долю рынка, и поэтому найти продукты некоторых рязанских производителей можно только на ярмарках выходного дня.

Ближайшие ярмарки выходного дня в Рязани пройдут в субботу, 2 октября на четырёх площадках: возле Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской.

Помимо ярмарок выходного дня в Рязани и в районных центрах увеличено количество точек ежедневной торговли местных сельхозтоваропроизводителей.

А 25 сентября в субботних ярмарках приняли участие 179 товаропроизводителей на 268 торговых местах. Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия на ярмарки привезли 46 участников, продано 9 тонн продукции. Молока и молочных продуктов от 35 производителей реализовано 6,6 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 12 производителей, 5,3 тонны продукции. Медом торговали 16 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства. Плодоовощную продукцию представили 43 участника, продано 12 тонн картофеля, 3 тонны овощей, 3,5 тонны яблок и груш.

Торговые площадки действуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Участниками могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, лица, занимающиеся садоводством и огородничеством, ЛПХ на территории Рязанской области (согласно распоряжению Правительства Рязанской области от 02.09.2008 № 407-р). Для получения консультации по работе ярмарок выходного дня и регистрации участников можно обращаться в отдел проектной и выставочной деятельности в сфере АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефону (4912) 21-08-90.