Центр управления регионом решил проблему с ямами на въезде в рязанскую деревню

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Центр управления регионом помог решить проблему с ямами на въезде в деревню Соха Старожиловского района, сообщает группа ЦУР.

Рязанка пожаловалась на ямы на дороге. Из-за разбитого покрытия проезд через населённый пункт существенно затруднён. Сообщение зафиксировали сотрудники ЦУР и отдали в работу профильным специалистам.

Минтранс региона сообщил, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать автодорогу «Акулово – Старожилово – Пронск» на всём её протяжении. Ремонт осуществляется частями с 2019 года. В порядок уже привели 10 километров от деревни Акулово до Старожилова, участки от границы Пронского района до Большого Села и от Погореловки до Пронска.

В 2021 году отремонтируют 7,5 километров от деревни Студенец до Большого Села. Остальные участки, в том числе и тот, который проходит через Соху, будут ремонтировать позже. В качестве временной меры там заделывают ямы и просадки асфальта. Это поможет обеспечить безопасный проезд.